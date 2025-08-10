W 4068. odcinku serialu "Na Wspólnej" Michał Brzozowski odgrywa kluczową rolę w przemianie Brygidy. Dzięki niemu dziewczyna otrzymuje zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną – to efekt polecenia, jakie Michał wystawił jej swojemu koledze z branży mieszkaniowej. Brygida odzyskuje energię i decyduje się wrócić do nauki – Michał osobiście zawozi ją na plac szkoły Szulca, gdzie spotyka Wojtka.

Monika załamana diagnozą – menopauza zamiast ciąży

Tymczasem Monika Cieślik przeżywa dramatyczny zwrot w życiu osobistym. W nadziei, że jest w ciąży, udaje się do ginekologa. Diagnoza okazuje się dla niej druzgocąca – nie spodziewa się dziecka, a objawy, które interpretowała jako ciążowe, są wynikiem menopauzy. Kobieta wpada w rozpacz. Jej frustrację potęgują dźwięki gorących uniesień dobiegające od młodej sąsiadki. Monika nie może pogodzić się z diagnozą – menopauza staje się dla niej symbolem przemijania.

Cieślik na celowniku – pogróżki i presja

Damian Cieślik staje się celem gróźb – ktoś wywiera na nim naciski, by zrezygnował z funkcji przewodniczącego komisji ds. defraudacji. Mężczyzna, mimo niepokojących sygnałów, nie dzieli się tym z Moniką, aby nie zwiększać jej stresu. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a Cieślik zdaje sobie sprawę, że ktoś obserwuje każdy jego krok.

Tragiczna śmierć na oddziale – Lew i Nalepa bezsilni

Na oddziale Hoffera dochodzi do kolejnej tragedii. Lew przyjmuje pacjenta w stanie krytycznym – rokowania są skrajnie niepomyślne. Rodzina chorego, żona i córka, żegnają się z nim, nie tracąc nadziei. Mimo wysiłków lekarzy, mężczyzna umiera. Śmierć ta porusza cały zespół medyczny, a najcięższe zadanie przypada Nalepie, który musi przekazać rodzinie tragiczną wiadomość.

Różański rusza do ataku – co planuje milioner?

Przed szpitalem na zrozpaczone kobiety czeka... Różański. Milioner zacierający ręce, nie ukrywa satysfakcji z kolejnego zgonu na oddziale. Dla Nalepy i Ostrowskiego oznacza to jedno – wojna trwa. Różański szykuje kolejne uderzenie, wykorzystując sytuację na oddziale jako argument przeciwko lekarzom. Jego działania są częścią szerszego planu, który może całkowicie zrujnować ich kariery.

Emisja odcinka "Na Wspólnej" nr 4068 nastąpi 14 sierpnia 2025 roku o godzinie 20:10 na antenie TVN. To będzie odcinek pełen dramatów, napięć i przełomowych decyzji, który z pewnością poruszy widzów.