Klaudia Halejcio odeszła na jakiś czas z serialu "Pierwsza miłość". Co się stało? Dlaczego podjęła taką decyzję? Okazuje się, że powodem jej decyzji była praca m.in. w teatrze i praca nad innymi projektami. My postanowiliśmy zapytać aktorkę, czy zamierza jeszcze wrócić do serialu. Co odpowiedziała? Posłuchajcie!

Reklama

Więcej: Klaudia Halejcio chce zostać mamą? Młoda gwiazda zdradziła swoje prywatne plany!

Przypomnijmy, Klaudia Halejcio gra w serialu Luizę. Jej bohaterka ma na swoim koncie wiele życiowych perypetii - była szantażowana przez bandziorów, chciała nawet popełnić samobójstwo. Tyle wrażeń jak na jedną postać, prawda? Nic dziwnego, że Halejcio postanowiła chwilę odpocząć od swojej bohaterki! ;)

Zobacz też: Klaudia Halejcio pochwaliła się swoją nową fryzurą. Zobaczcie, jak wygląda w krótkich włosach!

Reklama

Klaudia Halejcio o "Pierwszej miłości".