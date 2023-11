"Pani Fletcher" to miniserial HBO na postawie powieści Toma Perrotty, który jest także twórcą serialu. Produkcja przedstawia dwie równoległe historie o dojrzewaniu dwojga bohaterów - matki, której jedyne dziecko wyprowadza się z domu i jej syna, studenta pierwszego roku. Znamy oficjalną datę premiery "Pani Fletcher". Zobaczcie poniżej!

Fabuła serialu "Pani Fletcher"

Eve Fletcher (Kathryn Hahn), samotna matka po czterdziestce, która jest dyrektorem ośrodka dla seniorów, odwozi swojego jedynego syna na kampus akademicki, po czym wraca do pustego domu. W tym czasie jej syn Brendan (Jackson White), lubiany przez wszystkich, choć czasem bezmyślny, nawiązuje nowe znajomości. Brendan szybko uświadamia sobie, że życie na uczelni wśród wyrobionych towarzysko i świadomych politycznie studentów będzie dla niego dużo bardziej skomplikowane, niż się wcześniej spodziewał.

Matka i syn zaczynają cieszyć się nową wolnością, co jednak nie zawsze daje im szczęście. Staje się to dla twórców pretekstem, by poruszyć takie tematy, jak rodzicielstwo, seksualność, miłość i tożsamość w czasach, w których ramy i definicja seksualności oraz tożsamości płciowej szybko się zmieniają.

W tytułowej roli pani Fletcher występuje Kathryn Hahn (nominowana do nagrody Emmy za rolę w serialu "Transparent"). Obok niej w serialu występują: Jackson White, Owen Teague, Katie Kershaw, Domenick Lombardozzi, Cameron Boyce, Jen Richards i Casey Wilson.

Pomysłodawcą serialu HBO "Pani Fletcher" jest Tom Perrotta, który pełnił także obowiązki producenta wykonawczego i scenarzysty. Produkcja jest adaptacją jego bestsellerowej powieści o tym samym tytule. Producentem wykonawczym serialu jest również Helen Estabrook. Pierwszy odcinek wyreżyserowała Nicole Holofcener.

Premiera nowego serialu HBO "Pani Fletcher" ("Mrs. Fletcher") odbędzie się 28 października w HBO i HBO GO. W serwisie HBO GO pierwszy odcinek dostępny będzie od rana, emisja na antenie HBO zaplanowana została na godzinę 21.10. Premiery kolejny odcinków co tydzień w poniedziałki. Miniserial będzie liczyć 7 odcinków.

