"Ozark" to jeden z największych hitów Netflixa. Pierwszy sezon serialu z Jasonem Batemanem, Julią Garner i Laurą Linney zadebiutował na tej platformie w 2017 roku. Rok później mogliśmy obejrzeć dalsze przygody znudzonego życiem Martina Byrde'a i jego rodziny. Kiedy możemy się spodziewać premiery 3. sezonu "Ozarka"? Odpowiedź nie jest prosta!

Kiedy premiera 3. sezonu serialu "Ozark"?

Pod koniec 2018 roku Jason Bateman poinformował na Twitterze, że rozpoczęły się zdjęcia do 3. serii "Ozarka".

To oficjalne! "Ozark" jest w drodze! - napisał podekscytowany aktor.

Wiadomo już, że trzeci sezon będzie się składał z dziesięciu odcinków. Kiedy możemy się spodziewać premiery serialu "Ozark 3"? Tego nie wiadomo! Netflix, tak jak i reszta ekipy, nabrali wody w usta. Poprzednie serie pojawiały się w sieci zazwyczaj w wakacje (1. sezon 21 lipca, zaś 2. sezon 31 sierpnia - przyp. red.). Czy tym razem będzie podobnie? Czy Netflix postanowi nas zaskoczyć i wypuści "Ozark" jeszcze tego lata?

O czym opowiada "Ozark"?

Tytułowy Ozark to nazwa wyżyny, na której położona jest miejscowość wypoczynkowa Osage Beach. To właśnie tam wraz z rodziną przeprowadza się Martin "Marty" Byrde tuż po tym, jak odkrywa, że jego wspólnik prał brudne pieniądze dla meksykańskiego kartelu narkotykowego. Przywódca gangu dowiaduje się, że został oszukany na ponad 8 milionów dolarów. Martin, aby uchronić rodzinę przed gniewem przestępców zobowiązuje się, że przez 5 lat wypierze dla nich 500 milionów dolarów. Ma to zrobić właśnie w Osage. Niestety, po drodze sprawy mocno się komplikują...

Martin Byrde nie ma łatwego życia. Jego rodzina w pewnym momencie niemal przestaje istnieć!

