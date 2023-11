Powracający serial "Kroniki Times Square" z Jamesem Franco oraz Maggie Gyllenhaal w rolach głównych jest zapisem początków i rozkwitu wartej wiele miliardów dolarów branży pornograficznej, a także jej wpływu na amerykańską kulturę. Produkcja stworzona przez George’a Pelecanosa i Davida Simona będzie miała premierę w HBO i HBO GO już 10 września.

Nowe odcinki serialu "Kroniki Times Square"

Trzeci, finałowy sezon serialu "Kroniki Times Square" jest kroniką ostatnich dni Times Square jako serca amerykańskiego porno biznesu. Akcja rozpoczyna się w przededniu 1985 roku, kiedy atmosfera lat 70. definitywnie dobiega końca. 42 ulica zamienia się w miejsce brutalnych przestępstw i obskurnych sklepów wideo, co sprawia, że odnowa miasta wydaje się jeszcze mniej prawdopodobna niż kiedykolwiek wcześniej.

Zmiany stają się nieuniknione. Tak jak kasety VHS zdominowały rynek i stały się podstawowym nośnikiem dla produkcji i dystrybucji pornografii, tak bezwzględne przejęcia przez miasto komercyjnych nieruchomości służących branży seksualnej i wyniszczający wpływ epidemii AIDS zaznaczają nadejście końca pewnej ery. Śledząc przeplatające się na Times Square losy barmanów, prostytutek, alfonsów, policjantów, gangsterów, aktorów i producentów porno, trzeci sezon serialu prowadzi do dramatycznych rozstrzygnięć.

W rolach głównych w finałowym sezonie ponownie zobaczymy Jamesa Franco (uhonorowanego Złotym Globem za film Disaster Artist) oraz Maggie Gyllenhaal (nominowana do Złotego Globu za rolę w pierwszym sezonie serialu Kroniki Times Square). Obok nich wystąpią: Emily Meade, Ryan Farrell, Margarita Levieva, Luke Kirby, Lawrence Gilliard Jr., David Krumholtz, Chris Coy, Daniel Sauli, Sepideh Moafi, Michael Rispoli, Olivia Luccardi, Chris Bauer, Michael Gandolfini. Rolę producentów wykonawczych pełnili David Simon, George Pelecanos, Nina K. Noble oraz James Franco.

Premiera trzeciego, finałowego sezonu serialu HBO "Kroniki Times Square" odbędzie się we wtorek, 10 września w HBO i HBO GO. O godz. 3.00 nad ranem na antenie HBO wyemitowany zostanie odcinek pierwszy, powtórka tego samego dnia o godz. 21.00. W serwisie HBO GO pierwszy odcinek dostępny będzie od rana.

