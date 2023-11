Wierni fani serialu "The End of the F***ing World" czuli niedosyt, gdy zobaczyli zakończenie 1. sezonu. Netflix trzymał ich jednak w niepewności i nikt nie wiedział, czy producenci zdecydują się pociągnąć dalej losy zbuntowanych nastolatków. Okazuje się, że już niedługo faktycznie zobaczymy 2. sezon "The End of the F***ing World". Kiedy odbędzie się premiera? Wiemy!

O czym opowiada "The End of the F***ing World"?

"The End of the F***ing World" to opowieść o dwójce zbuntowanych nastolatków. James (Alex Lawther) i Alyssa (Jessica Barden) pewnego razu uznają, że mają dość swoich rodzin i decydują się na ucieczkę. Po drodze wikłają się w niebezpieczne historie, które mają smutny finał...

Poprzedni sezon "The End of the F***ing World" nie przyniósł odpowiedzi na to, co dokładnie stało się z nastolatkami. Być może z nowych odcinków dowiemy się, czy James i Alyssa uwolnili się od kłopotów. Na razie bardzo wymowny jest plakat promujący 2. sezon "The End of the F***ing World". Widać na nim jedynie Alyssę. Czy to możliwe, że James zginął?

Kiedy premiera 2. sezonu "The End of the F***ing World"?

Jak już wspomnieliśmy, Netflix ogłosił niedawno oficjalną datę premiery 2. sezonu "The End of the F***ing World". Zaprezentowano również plakat promujący tę produkcję. Kiedy "The End of the F***ing World 2" zagości na Netflixie? Wszystkie odcinki nowego sezonu pojawią się już 5 listopada!

Pierwszy sezon dostarczył widzom wielu emocji! Ciekawe, czy drugi również będzie trzymał w napięciu aż do końca

Plakat promujący serial "The End of the F***ing World 2"

