"Plebania" była emitowana w TVP 1 w latach 2000-2012. Przyniosła sławę wielu aktorom, m.in. Agnieszce Włodarczyk, Anecie Zajęc czy Uli Dębskiej. Weronika Parys po 10 latach grania w produkcji, zrezygnowała z aktorstwa. Dlaczego?

Zaczęłam grać w „Plebanii”, gdy miałam 5 lat i przez długi czas było to naprawdę niesamowita przygoda i porządna szkoła życia. Jednak muszę przyznać, że z czasem zaczęło być to uciążliwe - nagrania po szkole i w weekendy, bardzo ograniczony kontakt ze znajomymi. Rówieśnicy bardzo mi dokuczali, co było dodatkową motywacją do odejścia z serialu. Dlatego już jakiś czas przed "podmianką" chciałam zrezygnować, ale nie bardzo była taka możliwość. Aż w końcu w pewnym momencie produkcja serialu chciała zmian i wtedy bardzo pokojowo się rozstaliśmy - powiedziała Weronika Parys w rozmowie z Fakt24.pl jakiś czas temu.