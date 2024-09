Serial "Na Wspólnej" od wielu lat przyciąga przed telewizory wiernych fanów. Pomimo upływu 21 lat od pierwszego odcinka serialu wątki w produkcji nadal potrafią zainteresować odbiorcę. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.10 na stacji TVN emitowane są nowe odcinki. Wiadomo już, co przyniesie przyszły tydzień w serialu "Na Wspólnej" (3879-3882).

Julka z "Na Wspólnej" zostanie porwana?

Igor Nowak (Jakub Wesołowski) w najbliższych odcinkach serialu "Na Wspólnej" nie będzie mógł spać spokojnie. Wszystko za sprawą wycieczki szkolnej swojej córki. Okaże się, że Julka podczas wyjazdu nagle zaginęła. Igor jest niemalże pewien, że za zniknięciem Julki stoi Judyta Bradecka, kiedy tylko dowiaduje się, że nastolatka zniknęła na wycieczce klasowej, postanowia pojechać na miejsce zbiórki powrotu uczniów. Uczniowie z klasy zaprzeczają, aby cokolwiek widzieli związanego ze zniknięciem Julki. Jeden z jej kolegów wyznał, że widział ją, kiedy wsiadała do jakiegoś auta.

Igor postanowił poinformować Sławka o wydarzeniu. Podczas spotkania z policjantem mówi mu, że podejrzewa o zniknięcie córki Bradecką. Ta wyjechała akurat z miasta i nie ma z nią kontaktu. Nowak dopada na ulicy Wspólnej Judytę i dopytuje się, gdzie jest jego córka. Docelowo okazuje się, że Bradecka nie ma nic wspólnego ze zniknięciem dziewczyny. Igor dowiaduje się, że kobieta sama ma syna. Julka wraca do domu. Okazuje się, że postanowiła wybrać się do Berlina na koncert z kolegą poznanym przez internet. Ojciec dziewczynki nie jest zadowolony, ale po długiej rozmowie dochodzą do porozumienia.

W odcinku 3881 nie zabraknie także wątku związanego z Mariuszem Czerskim i Olą, którzy postanowili dać sobie kolejną szansą. Jednak na ich drodze w poprzednich odcinkach stanął Alan (były mąż Oli), który potrącił Mariusza, a ten trafił do szpitala. W całej sprawie nie pomaga również córka Czerskiego - Amelia, która zazdrosna jest o swojego ojca i nie cieszy się związkiem taty z Olą.

