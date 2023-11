1 z 4

Wielkimi krokami zbliża się finał 13. sezonu "Przyjaciółek", a co za tym idzie - robi się coraz goręcej. Ostatnio bez wątpienia najwięcej problemów ma Patrycja, z którą Wiktor postanowił się rozstać przez manipulacje Wiki. Jakby tego było mało, Wiki porwała swoją córkę Klarę, a Patrycja i Wiktor odchodzą od zmysłów. Para odkryła, że niezrównoważona kobieta wywiozła dziecko do Niemiec. Wiktor chciał jechać za nimi, ale fatalny stan zdrowia mu na to nie pozwolił.