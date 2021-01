Choć Xena miała być początkowo jedynie towarzyszką Herculesa, postać wojowniczej kobiety tak ujęła widzów, że zdecydowano nakręcić serial, w którym to ona będzie główną bohaterką. Tak też "Xena: Wojownicza księżniczka" stała się jednym z największych hitów lat 90., przed którym zasiadały całe rodziny. I Choć od pierwszego odcinka minęło już 26 lat, do dziś trudno zapomnieć o pięknej brunetce, która w skórzanej zbroi zdobionej złotymi elementami walczyła, ze złem. Co więcej patrząc na najnowsze zdjęcia Lucy Lawless, która wcieliła się w ikoniczną postać, ciężko doszukać się w niej Xeny! Aktorka, która w marcu będzie obchodzić 53. urodziny, zmieniła się nie do poznania.

Tak dziś wygląda "Xena: Wojownicza księżniczka"

Główna rola w serialu "Xena: Wojownicza księżniczka" przyniosła Lucy Lawless nie tylko nominację do Saturna, za najlepszą aktorkę telewizyjną, ale i rzeszę fanów. Postać fikcyjnej bohaterki sprawiała, że serca wielu młodych mężczyzn zaczynały bić o wiele szybciej, a kobiety chciały być odważne, dzielne i niezależne tak, jak ona. Co więcej, aktorka stała się wzorem dla środowisk LGBT oraz feministek. Jak się okazuje, początkowo Xena miała wyglądać zupełnie inaczej. Chciano, by wojownicza księżniczka była piękną blondynką, jednak Lucy Lawless na to nie przystała. Ponoć to właśnie dlatego zadecydowano, że przy jej boku na ekranach pojawi się Renée O’Connor, grająca młodą wieśniaczkę Gabrielle, która wiernie towarzyszyła głównej bohaterce.

East News

Dziś Lucy Lawless ma 52-lata i jest szczęśliwą matką trójki dzieci, 22-letniej córki z pierwszego małżeństwa, oraz 21-letniego Juliusa i 18-letniego Judah z drugiego małżeństwa z Robem Tapertem, z którym jest do dziś. Aktorka w swojej karierze przeszła wiele metamorfoz, a teraz możemy obserwować ją w krótkich blond włosach do ramion. Choć trudno było jej pozbyć się łatki Xeny, a twórcy nie chcieli obsadzać jej w innych rolach niż silne kobiety, gwiazda lat 90. wciąż jest aktywna zawodowo. Lucy Lawless mogliśmy zobaczyć w takich produkcjach jak "Salem", "Spartakus", "Anioł śmierci", "Boogeyman", a ostatnio również w serialu "My Life is Murder". Sami zobaczcie jak dziś wygląda. Rozpoznajecie w niej Xenę?

Xena to jedna z najbardziej ikonicznych postaci lat 90. Odważna wojowniczka, która skradła niejedno chłopięce serce, wciąż jest wspominana przez widzów. Dziś aktorka wygląda zupełnie inaczej.

East News

Poznajecie? Lucy Lawless została blondynką i nosi włosy do ramion! Aktorka w marcu będzie obchodziła swoje 53-urodziny. Choć od jej przygody z serialem minęło wiele lat, ma on specjalne miejsce w sercu gwiazdy, która często wspomina go w swoich mediach społecznościowych.

Trzeba przyznać, że mimo upływu lat aktorka wygląda świetnie.