Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał to jedna z par, którą możemy obecnie podziwiać w show "Ameryka Express". Jednak największą popularność przyniosły im role w serialu dla młodzieży "19+". To właśnie na planie tej produkcji rozkwitło ich uczucie. Co ciekawe, Małgosia i Ernest długo ukrywali przed wszystkimi, że łączy ich coś więcej, niż przyjaźń. Dlaczego?

Reklama

Kibicujecie im w "Ameryka Express"?

Mat. promocyjne/x-news

Reklama

Zobacz także: Gwiazdy "Ameryka Express" w tym roku wezmą ślub! Tylko nam zdradzili szczegóły uroczystości