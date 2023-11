2 z 4

Fanów serialu "Przyjaciółki" z pewnością interesuje również, co wydarzy się u Ingi w relacjach damsko-męskich. Nikomu chyba nie musimy przypominać, że Inga w 13. sezonie zgodziła się na relację "friends with benefits" z Maksem, ale wciąż liczyła na to, że mężczyzna będzie chciał stworzyć z nią tradycyjny związek. Czy to się stanie w 14. sezonie?

content:2_1753,1_37694:GALGallery