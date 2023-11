Wszyscy miłośnicy serialu "Przyjaciółki" z pewnością odliczają dni do 14. sezonu, którego emisja dopiero we wrześniu. Nie jest jednak żadną tajemnicą, że gwiazdy hitu Polsatu wciąż pracują nad nowymi odcinkami i chwalą się zdjęciami z planu na swoim profilach na Instagramie. Dzięki temu już wiemy, jak mogą potoczyć się niektóre wątki! Teraz odkryliśmy, czy Inga dalej będzie z Maksem, czy może jednak będzie miała dość niezobowiązującej relacji i go porzuci. Wiemy też, co wydarzy się u Zuzy! Zobaczcie zdjęcia poniżej.

