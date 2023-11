Zostało już tylko kilka dni do premiery 1. odcinka 14. sezonu "Przyjaciółek". We wrześniu znów będziemy mogli śledzić wydarzenia z życia bohaterek: Zuzy, Ingi, Anki, Patrycji i Dorotki. Nie jest już żadną tajemnicą, że w tym sezonie znów będzie się działo! Aktorki, które grają w produkcji regularnie od kilku miesięcy publikują zdjęcia z planu, które nieco zdradzają nam fabułę. Z nowych fotografii wynikało m.in., że Inga i Maks będą wciąż razem, choć mężczyzna ma zupełnie inne plany na życie niż związek z Ingą! Zobaczcie poniżej, co się wydarzy w 14. sezonie "Przyjaciółek".

