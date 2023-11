Hitowa produkcja HBO, jaką bez wątpienia jest „Gra o tron” zakończy się na 8. sezonie. Serial zdobył miliony fanów na całym świecie i jest jedną z najdroższych produkcji ostatnich lat. Wpływają na to między innymi ogromne gaże aktorów. Kwoty robią wrażenie, ale biorąc pod uwagę popularność „Gry o tron” nie powinny aż tak dziwić!

Ile zarabiają gwiazdy "Gry o tron"?

Większość aktorów, którzy zaczynali pracę nad pierwszym sezonem „Gry o tron”, nie była znana widzom. Teraz, po 8. sezonach, większość z nich stała się prawdziwymi gwiazdami, a co za tym idzie zarabiają tyle, ile największe nazwiska Hollywood.

Jak podaje serwis standard.co.uk, główni aktorzy „Gry o tron” czyli Emilia Clarke (Daenerys), Kit Harington (Jon Snow), Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister) i Pete Dinklage (Tyrion) zarabiają taką samą stawkę. Jest to 710 tys. dolarów za jeden odcinek czyli ponad 2,5 mln złotych. W ostatnim sezonie kwotę, którą otrzymują główni aktorzy wynegocjowała też Lena Heady czyli Cersei Lannister. Gwiazda dotychczas zarabiała 500 tys. dolarów za odcinek.

Ile zarabiają drugoplanowi aktorzy "Gry o tron"?

Pozostali aktorzy, co prawda zarabiają mniej, ale nadal są to imponujące kwoty. Maisie Williams czyli serialowa Arya Stark i Sophie Turner, grająca Sansę Stark zarabiają 210 tys. dolarów za jeden odcinek czyli ponad 800 tys. złotych. Co więcej, aktorzy zyskali ogromną popularność, a to z całą pewnością przełoży się na kolejne role.

Finałowy sezon serialu "Gra o tron" trwa:

"Gra o tron" zyskała popularność na całym świecie

