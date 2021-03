Gwiazdor "Rancza" i "Plebanii" walczy z nowotworem i apeluje do fanów o pomoc! Ruszyła zbiórka na leczenie aktora

Stanisław Pąk walczy o zdrowie i prosi fanów o pomoc! Okazuje się, że serialowy Roman Więcek z "Rancza" zmaga się z nowotworem i potrzebuje kosztownego leczenia. Żona opublikowała w sieci informację o stanie zdrowia aktora i rozpoczęła zbiórkę pieniędzy. Stanisław Pąk potrzebuje 25 tysięcy złotych, na szczęście fani już ruszyli z pomocą!

Gwiazdor "Rancza" walczy o zdrowie

Stanisław Pąk wystąpił w wielu hitowych serialach takich jak "Plebania", "M jak miłość" czy "Ojciec Mateusz". Aktor zagrał również w "Ranczu" i chociaż nie była to postać pierwszoplanowa, to chyba wszyscy fani doskonale znają serialowego Więcka - to właśnie koń Więcka zawsze biegnie pod kościół kiedy usłyszy kościelne dzwony.

Niestety, okazuje się, że Stanisław Pąk potrzebuje pomocy. Aktor od kilku lat zmaga się z nowotworem, a teraz nie ma pieniędzy na kosztowne leczenie!

M jak miłość, Ranczo, Ojciec Mateusz, Alternatywy 4 czy Plebania to jedne z najbardziej rozpoznawalnych seriali w Polsce. W każdym z nich, jak i wielu innych, mozna było oglądać mojego męża - Stanisława Pąka - napisała żona aktora. (...) - Od dłuższego czasu mąż zmaga się z nowotworem. W 2016 roku zdiagnozowano u niego raka prostaty, który z czasem rozprzestrzenił się na układ kostny. Kilka tygodni temu przechodził radioterapię, która w wyniku powikłań i komplikacji musiała zostać przerwana. W chwili obecnej jedyną szansą dla mojego męża jest specjalne leczenie, które przekracza nasze możliwości finansowe. Krótkie, epizodyczne role w serialach i filmach wystarczały zaledwie na przeżycie, a ostatni stan zdrowia całkowicie wykluczył możliwość zarobku - dodała.

W sieci rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na pomoc dla Stanisława Pąka. Żona aktora chce zebrać na jego leczenie leczenie 25 tysięcy złotych. Link do zbiórki znajdziecie TUTAJ.

Aktorowi życzymy dużo zdrowia!

POTRZEBNA POMOC -> https://zrzutka.pl/mr5pym Wspaniały aktor Stanisław Pąk potrzebuje pomocy na leczenie.

