To będzie pierwsza taka produkcja na HBO. Już 1 lipca startuje "Gösta". To pierwszy szwedzki serial, który zobaczymy na antenie HBO oraz w internecie. Produkcja opowiada o 28-letnim psychologu dziecięcym, który rozpoczyna swoją praktykę zawodową w małej miejscowości na prowincji. Jakie przygody go spotkają?

Nowy szwedzki serial HBO pt. "Gösta"

Gösta to 28-letni psycholog dziecięcy, który dostaje swoją pierwszą pracę w małym miasteczku na dalekiej prowincji. Przeprowadza się tam ze Sztokholmu i wynajmuje mały domek pośrodku lasu. Gösta chce być najlepszym człowiekiem na świecie i pomagać wszystkim napotkanym na swojej drodze ludziom. Czasami mu to wychodzi, ale zdarza się też, że nic nie idzie po jego myśli…

Serial składać się będzie z dwunastu półgodzinnych odcinków. Jego twórcą jest Lukas Moodysson, który odpowiada za scenariusz i reżyserię całości produkcji. Moodysson jest znanym szwedzkim scenarzystą i reżyserem, którego znakiem szczególnym jest autentyczna i bezkompromisowa narracja. Jego debiutem reżyserskim był głośny dramat z 1998 roku pt. Fucking Åmål, który spotkał się z doskonałym przyjęciem krytyków i zdobył cztery nagrody Guldbagge, najważniejsze wyróżnienia filmowe w Szwecji. Filmografia Moodyssona obejmuje wiele doskonałych i wielokrotnie nagradzanych produkcji, m.in. Tylko razem (Tillsammans), Lilya 4-Ever (Lilja 4-ever) i We Are the Best! (Vi är bäst!).

Premiera serialu "Gösta" odbędzie się 1 lipca w HBO i HBO GO. Tego dnia do HBO GO dodane zostaną pierwsze cztery odcinki serialu, kolejne (po dwa) będą pojawiały się w serwisie w każdy poniedziałek rano. Na antenie HBO serial będzie emitowany po jednym odcinku, w każdy poniedziałek o godz. 22.10.

Będziecie oglądać?