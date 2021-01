Kiedy pojawią się nowe odcinki "Gliniarzy"? Premiera nowego sezonu już za chwilę!

Trzymające w napięciu sprawy kryminalne, emocjonujące pościgi i zaskakujące - czasem również wzruszające - losy detektywów. Widzowie Polsatu doskonale wiedzą już, o jakim serialu mówimy. Okazuje się, że fani "Gliniarzy" mają ogromne powody do radości, bo już niebawem na ekrany trafi 10. sezon produkcji, która wygrała w naszym plebiscycie na najlepszy serial paradokumentalny.

Kiedy pojawią się nowe odcinki "Gliniarzy" i na co powinni przygotować się widzowie? Czeka nas wiele nowości.

10. sezon "Gliniarzy" trafi do telewizji

10. sezon "Gliniarzy" już od samego początku dostarczy widzom prawdziwych emocji, a jego bohaterowie zmierzą się z porywaczem autobusu szkolnego, szaleńcem, który strzela do przypadkowych przechodniów czy przebiegłym politykiem próbującym manipulować działaniami detektywów! Co więcej śledczy będą działać nie tylko w Warszawie, ale również w podmiejskich wsiach i miasteczkach, a oznacza to, że staną przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Nie zabraknie również mrożących krew w żyłach zwrotów akcji, a jedna z detektywów znajdzie się w niebezpieczeństwie.

Mat. prasowe

Jak się okazuje, zagrożenie spotka Natalię, która stanie się zakładniczką podczas napadu na bank. Co czeka pozostałych bohaterów? W 10. sezonie "Gliniarzy" dowiemy się, czy żona Krystiana utrzyma zagrożoną ciążę, a Natalia i Kuba wciąż będą razem. Widzowie poznają również dalsze losy Olgierda i Łucji, a Żaneta Kujawska będzie musiała zmierzyć się ze swoją przeszłością. Co więcej, do policyjnych detektywów powrócili niewidziany od kliku sezonów aspirant Krzysztof Chrobociński.

Mat. prasowe

Kiedy premiera 10. sezonu "Gliniarzy"

Pościgi, strzelaniny, bójki, akcje z udziałem antyterrorystów i historie inspirowane autentycznymi wydarzeniami zobaczymy na antenie Polsatu już do 1 marca, od poniedziałku do piątku, o godzinie 17:00. Będziecie oglądać?