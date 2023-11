Jeszcze przed ślubem między Adamem a Weroniką dojdzie do poważnej rozmowy.

Policjantka odwiedza Żmudę w jego mieszkaniu i zadaje mu ważne pytanie:

- Adam... kto jest dla ciebie ważniejszy? Ja czy… Maria?

- Ty… Dlaczego w ogóle zastanawiasz się nad czymś takim?

- Wiesz, co myślę? Że nie traktujesz mnie poważnie. Nigdy nie traktowałeś. Jestem twoją „tymczasową dziewczyną”. Na chwilę. Tak jak tymczasowy miał być cały twój pobyt w Kazimierzu…

- Co ty w ogóle mówisz? Jak możesz tak myśleć? Wera, to nieprawda... Traktuje cię serio. I to wszystko, co jest między nami, to jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo.

- Jak mam ci uwierzyć?