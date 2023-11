„Ta sytuacja dotknie całą naszą rodzinę, wprowadzi wiele zamieszania, a także konfliktów między nami. To fatalna sytuacja, gdy dzieci mają dzieci. Kalina ma dopiero 17 lat, jest przed maturą, a my, jako rodzice, chcemy wysłać ją na dobre studia i wykształcić. Jednocześnie bardzo ją kochamy i chcemy, aby była szczęśliwa, więc moja bohaterka zrobi wszystko co w jej mocy, aby pomóc swojej ukochanej córce. Prywatnie mam dwóch synów, więc jest mi dużo łatwiej wcielać się w postać troskliwej i walczącej matki. W dodatku nie boję się żadnych problemów i zawsze staram się je jak najszybciej i najlepiej rozwiązywać. Mam nadzieję, że moja bohaterka też wybrnie w tej sytuacji obronną ręką”. - mówi Ewa Bukowska o swojej roli.