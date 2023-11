14. sezon "Przyjaciółek" zbliża się wielkimi krokami. Już we wrześniu zobaczymy nowe odcinki kultowego serialu i przekonamy się, co nowego u naszych ulubionych bohaterek: Patrycji, Ingi, Zuzy, Anki i Dorotki. Możemy mieć pewność, że będzie się działo, tak jak w poprzednich sezonach serialu. Tym razem przekonamy się, czy Inga wreszcie ułoży sobie życie u boku Maksa, jak potoczy się związek Zuzy i Jaśka, czy Paweł przeżyje katastrofę samolotową, a także jak ułoży się relacja Patrycji i Wiktora. Obecnie gwiazdy pracują nad nowymi odcinkami "Przyjaciółek" i chętnie ujawniają szczegóły z planu. Ostatnio na jaw wyszło, że jedna z bohaterek znów będzie przeżywać prawdziwy dramat! Jej dziecko znajdzie się w szpitalu! Zobaczcie poniżej, co się wydarzy w serialu.

