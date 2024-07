1 z 7

15 lutego premiera "Drugiej Szansy"! To najbardziej wyczekiwana produkcja w tym sezonie. Serial z Małgorzatą Kożuchowskiej w roli głównej opowiada o losach agentki gwiazd, która będąc na samym szczycie, w ciągu kilku chwil spada na dno. W serialu pojawi się plejada polskich gwiazd - ich role są bardzo znaczące. Kto kogo zagra? My to wiemy! Sprawdźcie w naszej galerii i poznajcie bohaterów "Drugiej Szansy" w TVN!

