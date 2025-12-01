Donald Tusk pokazał, co gwiazdy "Stranger Things" mówią o Polsce
Premier Donald Tusk opublikował nagranie, w którym zaprasza znanych aktorów serialu „Stranger Things” do Polski. To reakcja na słowa Finna Wolfharda i Gatena Matarazzo, którzy komplementowali Gdańsk i wyrazili chęć odwiedzenia innych polskich miast.
Premier Donald Tusk postanowił odpowiedzieć na sympatyczne komentarze aktorów serialu „Stranger Things” dotyczące Polski. 30 listopada 2025 roku zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, w którym zaprosił dwóch znanych aktorów do odwiedzenia naszego kraju. Głównymi bohaterami tego medialnego gestu są Finn Wolfhard i Gaten Matarazzo, którzy w trakcie jednego z wywiadów podzielili się swoimi pozytywnymi odczuciami na temat Polski.
Gaten Matarazzo i Finn Wolfhard o Polsce i Gdańsku
Finn Wolfhard wspomniał, że był w Gdańsku w 2019 roku, kiedy promował trzeci sezon popularnego serialu. Aktor z zachwytem mówił o urokliwych brukowanych uliczkach i uprzejmych mieszkańcach miasta, określając Gdańsk jako „piękne miejsce”. W trakcie tej rozmowy Gaten Matarazzo przyznał, że zawsze chciał pojechać do Polski.
Byłem w Gdańsku. Byłem tam dość krótko. To naprawdę piękne miejsce. Brukowane uliczki są bardzo sielankowe, a ludzie są naprawdę mili
Zawsze chciałem tam pojechać
Wolfhard dodał, że bardzo chciałby odwiedzić Warszawę i zobaczyć Kraków, co spotkało się z aprobatą kolegi z planu. Ich wypowiedzi wywołały pozytywne reakcje wśród polskich internautów oraz samego premiera. Wypowiedzi serialowych Mike'a Wheelera i Dustina Hendersona wywołały reakcję samego premiera polskiego rządu Donalda Tuska. Polityk opublikował nagranie, w którym zwrócił się bezpośrednio do gwiazd hitu Netfliksa.
Bardzo chciałbym pojechać do Warszawy i zobaczyć Kraków
Premier zwrócił się do gwiazd „Stranger Things”
Na te serdeczne wypowiedzi odpowiedział Donald Tusk. W swoim nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych, premier nawiązał do popularnej w serialu tematyki. Niewykluczone, że niedawno obejrzał 5. sezon. Warto przypomnieć, że niedawno wyjaśniliśmy zakończenie pierwszej części finału „Stranger Things”.
Tak, Gdańsk jest przepiękny - wiem coś o tym. Ale wiecie, gdzie się nie spojrzy - Polska wszędzie zachwyca i widzi to cały świat. Drodzy bohaterowie Hawkins, jak tylko pokonacie Demogorgona i Vecnę, zapraszam was do Polski
Myślicie, że Donald Tusk jest fanem przygód ekipy z Hawkins?
