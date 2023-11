2 z 5

Spotkanie Anny z mężem kończy się rozczarowaniem, mężczyzna nie poznaje Nowak. Anna jest zdruzgotana faktem, ze przed wypadkiem posługiwała się fałszywym dowodem osobistym. Nie widzi też sensu dalszej terapii, obawia się poznania prawdy o sobie. Podczas spotkania u ordynator, Artman przekonuje, że stan Anny wymaga oddania jej do szpitala psychiatrycznego. Kaleta zgadza się, ustalają, że Nowak zostanie wypisana.

Do szpitala przyjeżdża grupka rozbawionych szwedzkich turystów. Jeden z nich - Carl skarży się na potworne bóle. Okazuje się, że mężczyzna cierpi na niezwykle rzadką, męską przypadłość, która spowodowana jest zażyciem alkoholu, tabletek na nadciśnienie i viagry. Jeżeli nie będzie natychmiast operowany, zagraża to jego życiu! Michał decyduje się zabrać go na blok. Ponieważ w szpitalu nie ma urologa, asystuje mu stażystka Dagmara. Czy operacja się uda?