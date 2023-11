Fani serialu uważają, że to wcale nie Anna popełniła błąd, a Artman.

Też tak myślę bo w kulisach następnego odcinka widać jak Wolski mówi, że to dziwny przypadek bo zawsze robi się" to badanie" i wychodzi tak lub nie , nie ma mowy o pomyłce .Myślę , że mógł podmienić dokumenty chorej lub coś w tym stylu

Wycięcie zdrowej nerki u pacjentki, u której podejrzewano guza, zniszczyło karierę Anny. Czy Artman ją wrobił?

On wiedział, że popełnił błąd i jej pozwolił na ostatni ruch. Zwalił winę na nią i pozwolił jej się zadręczać co doprowadziło do załamania u Anny. Jej stan był mu na rękę, zamknął ją w wariatkowie, tylko po to by ocalić sobie tyłek.

Myślę, że dodatkowo mogło być tak, że Anna była lepszym chirurgiem i jego egoizm i zazdrość popchnęły go do wkopania i zniszczenia Anny, w zapowiedzi było coś o tym, że sprawdza się przed operacją wszystko, żeby tego uniknąć, może Artman przed zabiegiem już coś zamieszał.