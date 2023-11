Aleksandra Konieczna w serialu "Diagnoza" gra doktor Marię Kaletę, która jest ordynatorem szpitala w Rybniku. W 2. sezonie serialu mamy okazję poznać panią ordynator z zupełnie innej, bardziej prywatnej strony. Co takiego dzieje się w serialu? Do obsady dołączył Wojciech Zieliński, który wcielił się w postać pacjenta, zakochanego w Marii... Po tym, jak wyszedł ze szpitala, zaprosił Marię na kolację, a ona po długich prośbach... zgodziła się! Co wydarzy się w serialu w tym wątku? Jak aktorce grało się z Wojtkiem? Zobaczcie, co zdradziła nam aktorka!

Czy Maria Kaleta i Karol Langer będą razem?