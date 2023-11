Zapraszamy na trzeci odcinek "Za marzenia" i serialową podróż w czasie! Emisja w poniedziałek 18 marca w TVP2. Co wydarzy się w premierowym odcinku?

"Za marzenia" - co w 3. odcinku?

Zosia po wypadku będzie cierpieć na amnezję. A Bartek i Anka postanowią przypomnieć jej, w jaki sposób się poznali i dokonają tego za pomocą skoku na bungee! Jakie tajemnice kryje ich przeszłość?

Przyjaciele cofną się myślami aż cztery lata wstecz. Do chwili, gdy Zosia byłą kujonką i zbierała materiały do pracy magisterskiej... Za to Anka mieszkała z nią w akademiku - na waleta (w roli dyrektorki akademika Aleksandra Justa) – i dorabiała sobie malując kolegów. A jednym z jej klientów został... Bartek Sokół! Co wtedy wydarzyło się między nimi?

