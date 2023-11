Anita Sokołowska opowiedziała o swojej roli w serialu "Na dobre i na złe". Aktorka od lat wciela się w rolę doktor Leny, której perypetie miłosne z Witkiem śledzimy z wypiekami na twarzy. Para wiele razy już rozstawała się i wracała do siebie, przechodziła wiele kryzysów, ale i tak nadal uchodzi za jedną z ulubionych serialowych par w Polsce. Jak to się zaczęło? Starska przyjechała na staż do Leśnej Góry, gdzie pracowała pod okiem Latoszka. Szybko się w sobie zakochali, wzięli ślub, ale później okazało się, że ich ślub nie jest ważny. Co było dalej? Rozstanie, choroba Leny, kolejny powrót, drugi ślub, a potem zdrada Latoszka. Trzeba przyznać, że w życiu tej pary działo się naprawdę dużo! Co o swojej postaci w "Na dobre i na złe" mówi Anita? Czy Lena po nieudanym związku ze Staszkiem, wróci do Latoszka? Zobaczcie nasz wywiad z Anitą Sokołowską!

Lena i Latoszek będą razem?