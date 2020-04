Czekasz na "Stranger Things"? Te seriale na Netflixie mogą ci się spodobać

Serial "Stranger Things" to produkcja, która bije rekordy popularności. Małe miasteczko, niewyjaśnione zaginięcia i niesamowity klimat - tyle wystarczy, żeby wciągnąć się w fabułę. 4. sezon serialu najprawdopodobniej pojawi się na Netflixie jeszcze w tym roku. Co oglądać do tego czasu?

Poniżej znajdziecie listę seriali, które na pewno się wam spodobają, jeśli jesteście fanami "Stranger Things". Znajdziecie tutaj bardzo różnorodne propozycje - zarówno nowe seriale z Netflixa, jak i klimatyczne, kultowe już tytuły.

Seriale na Netflixie podobne do "Stranger Things"

Dark (2017 - 2020)

Serial opowiada historię niewielkiego, ponurego miasteczka, w którym pewnego dnia dzieci zaczynają znikać. Relacje między rodzinami zaginionych są bardzo napięta, a każdy kryje jakieś sekrety. "Dark" charakteryzuje się dużo bardziej mroczną i zawiłą fabułą niż "Stranger Things".

The OA (2016 - 2019)

Młoda kobieta (Brit Marling), która zniknęła 7 lat temu, zupełnie niespodziewanie zostaje odnaleziona. Jednak nic nie jest takie jak przedtem. Mieszkańcy powoli odkrywają, że ma ona niezwykłe moce. Jednak wszystko ma swoją cenę. Niewyjaśnione zdarzenia nie tylko są niezrozumiałe, ale kryje się za nimi mrok.

Riverdale (2017 - 2019)

Miasteczko Riverdale wydawać, by się mogło bardzo spokojne i niewinne. Jednak do czasu. Pewnego dnia w rzece zostaje odnalezione ciało jednego z uczniów. Tak naprawdę każdy jest podejrzany i każdy kryje mroczne tajemnice. Z czasem fabuła zaczyna się rozrastać i dochodzi do następnych niewyjaśnionych zdarzeń. Czy znajdzie się jakieś racjonalne wyjaśnienie?

Chilling Adventures of Sabrina (2018-2020)

Sabrina (Kiernan Shipka) to niezwykła postać, pół czarownica-pół człowiek, która jest zawieszona między dwoma światami. Zbliżają się jej 16 urodziny, czyli czas decyzji - którą drogą pójdzie? Jej chłopak i znajomi nie znają jej tajemnicy, jednak trudno będzie jej dalej ukryć swoją magiczną moc. Wokół niej dzieją się bardzo dziwne i mroczne rzeczy.

Inne seriale podobne do "Stranger Things" - co jeszcze warto obejrzeć?

Miasteczko Twin Peaks (1990-1991)

Sceneria i klimat kultowego serialu z lat 90. są bardzo podobne do tych w "Stranger Things". Akcja rozgrywa się w małym, amerykańskim miasteczku, w którym dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. "Twin Peaks" opowiada historia agenta Coopera, który próbuje się dowiedzieć, w jaki sposób zginęła jedna z uczennic miejscowej szkoły.

Z Archiwum X (1993-2002)

Kultowy serial przedstawiający historię wydziału, który zajmuje się rozwiązywaniem paranormalnych zagadek. Niedawno powstała kontynuacja serii, w której słynni agenci FBI, Fox Mulder i Dana Scully, powrócili do tajemniczego departamentu X. Serial trzyma a napięciu, a niekiedy potrafi wywołać dreszcz przerażenia.

Eerie Indiana, czyli dziwne miasteczko (1991-1992)

To serial, który jest niezwykle podobny do "Stranger Things". Grupka chłopców mieszka w małym miasteczku, gdzie rozwiązuje tajemnicze i nadprzyrodzone zagadki. Każdy odcinek to zupełnie oddzielna historia, a klimat jest niesamowity.

Miasteczko Wayward Pines (2015-2016)

Agent Ethan Burke (Matt Dillon) przybywa do małego miasteczka Wayward Pines, aby odnaleźć dwóch zaginionych kolegów. Okazuje się jednak, że nie będzie to łatwe wyzwanie. Wszystko w tym miejscu wydaje się dziwne - otoczenia i ludzie. W pewnym momencie Ethan zaczyna odkrywać prawdę, która okaże się niezwykła i przerażająca.