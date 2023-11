Data premiery 2. sezonu serialu "Dark" na Netflix to obecnie najbardziej wyczekiwany moment dla fanów produkcji. Nie da się ukryć, że 1. sezon zdobył ogromną popularność, a twórczy kazali wszystkim dość długo czekać na kontynuację serialu. Tymczasem jednak nie jest już żadną tajemnicą, że 2. sezon trafi na Netflix dokładnie 21 czerwca, czyli w piątek. Co wydarzy się w nowych odcinkach?

Co się wydarzy w "Dark 2"?

Zanim przejdziemy do wydarzeń z 2. sezonu serialu "Dark" przypomnijmy, co działo się w 1. - to właśnie wtedy poznaliśmy historię niemieckiego miasteczka Winden, w którym zniknęła dwójka dzieci. To wydarzenie podważyło istnienie czasu, jaki znamy i rozumiemy.

Co natomiast wydarzy w 2. sezonie "Dark"? Wszystko wskazuje na to, że tym razem akcja będzie toczyć się w przyszłości. W finałowej scenie 1. sezonu widzimy bowiem Jonasa, który budzi się w postapokaliptycznej wersji Winden i słyszy zdanie "Witamy w przyszłości". Reżyser Jantje Friese podkreślił że 2. sezon Dark nie będzie tylko opowieścią o dalszych losach bohaterów. Powiedział też, że na pewno pojawią się nowe osoby w serialu (w tych rolach zobaczymy Sandrę Borgmann, Winfrieda Glatzedera, Dietricha Hollinderbäumera i Sylvestra Grotha), a niektóre postacie prawdopodobnie zginą.

W drugim sezonie Dark zobaczymy dalsze losy czterech rodzin, które próbują odmienić przeznaczenie swojej małej społeczności. W ośmiu godzinnych odcinkach bohaterowie przekonają się, że każda podjęta przez nich decyzja bezpowrotnie wpływa na ich teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. Jonas trafił do przyszłości i desperacko próbuje wrócić do 2020 r. W międzyczasie jego przyjaciele - Martha, Magnus i Franziska - próbują odkryć w jaki sposób Bartosz jest związany z tajemniczymi zjawiskami, które dzieją się w miasteczku Winden. Coraz więcej osób jest wciągniętych w wydarzenia sterowane przez tajemniczą postać, która zdaje się być połączona ze wszystkimi strefami czasowymi - czytamy.

Czekacie na 2. sezon "Dark"? Zanim pojawi się na Netfliksie, zobaczcie zdjęcia z nowych odcinków poniżej!

Akcja 2. sezonu "Dark" będzie toczyć się w mrocznej przyszłości

Świat w 2. sezonie "Dark" przeraża

Pojawią się nowi bohaterowie

Premiera 2. sezonu "Dark" już 21 czerwca

