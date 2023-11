Rozmazany makijaż, smutne spojrzenie, fryzura w dużym nieładzie - takie zdjęcie opublikowała Anita Sokołowska, która wciela się w postać Zuzy z "Przyjaciółek". Fotografia z planu nowego sezonu mrozi krew w żyłach, zwłaszcza gdy przypomnimy sobie, co się działo z serialową bohaterką w 12. sezonie! To właśnie wtedy Zuza walczyła z rakiem piersi, a jej życie zawisło na włosku. Wszyscy fani produkcji obawiali się, że Zuza nie przeżyje. Na szczęście wyjechała na terapię do USA i wygrała walkę o życie!

Reklama

Czyżby choroba znów dała o sobie znać w 14. sezonie "Przyjaciółek"? Przeczytajcie więcej poniżej!