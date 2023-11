W "Przyjaciółkach" Wiktor (Paweł Deląg) bił Patrycję (Joanna Liszowska) już przed ślubem, a teraz dostanie się Mikołajowi (Alan Żaboklicki)! W dzisiejszym 130 odcinku "Przyjaciółek" Jeleński wymierzy chłopcu klapsa, gdy ten nie będzie wykonywał jego poleceń. Przerażona Patrycja od razu podbiegnie do syna i da mężowi do zrozumienia, że nie pozwoli, by w ich domu panowała przemoc.

Reklama

Zobacz: "Przyjaciółki": Czy Anka znajdzie biologiczną matkę?

Jeżeli jeszcze raz uderzysz kogokolwiek w tym domu, to koniec z nami - zagrozi Patrycja, która przez chwilę pożałuje, że poślubiła agresywnego prawnika.

Czy Patrycja zdoła zmienić Wiktora? Jeśli Jeleński nie nauczy się trzymać rąk przy sobie, to niedługo będziemy świadkami burzliwego rozstania. A prawnik przecież wie, jak pozbawić żonę tego, na czym najbardziej jej zależy.

Wiktor chce adoptować syna Patrycji, ale po tej awanturze sprawy się skomplikują.

Polsat

Reklama

Patrycja wszystko wybaczała Wiktorowi, ale nie pozwoli mu krzywdzić Mikołaja.