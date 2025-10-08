Serial „Nero” to najnowsza propozycja od Netflix, która od dziś dostępna jest dla widzów. Produkcja składa się z ośmiu odcinków i przedstawia historię płatnego zabójcy żyjącego w 1504 roku w południowej Francji. Bohater zostaje zdradzony przez swojego pana, co rozpoczyna jego krwawą podróż ku zemście. Wszystko zmienia się, gdy odkrywa, że ma córkę, której wcześniej nie znał. Od tej pory musi nie tylko walczyć o własne przetrwanie, ale także chronić dziewczynkę. Twórcy serwują widzom mieszankę brutalnej akcji, emocjonalnych dramatów i wewnętrznych rozterek. Serial konfrontuje motyw zemsty z nieoczekiwaną odpowiedzialnością ojca. To opowieść o lojalności, zdradzie i przemianie, która rozgrywa się na tle realiów renesansowej Francji.

Reklama

Produkcja i lokalizacje zdjęć

Za reżyserię pierwszych czterech odcinków odpowiada Allan Mauduit, natomiast kolejne epizody wyreżyserował Ludovic Colbeau‑Justin. Scenariusz powstał dzięki współpracy czterech twórców: Jean‑Patricka Benesa, Martina Douaire’a, Raphaëlle Richet i Nicolasa Digarda.

Zdjęcia do serialu kręcono w 2024 roku. Produkcja powstawała w malowniczych lokalizacjach, które podkreślają renesansowy klimat historii. Ekipa filmowa odwiedziła takie miejsca jak Nicea, Cannes i Perpignan we Francji, Barcelona i Walencja w Hiszpanii oraz Ventimiglia we Włoszech. Autentyczne plenery dodają serialowi realizmu i wizualnego rozmachu.

Inspiracje i styl — John Wick w epoce renesansu

„Nero” zyskał rozgłos dzięki porównaniom do kultowego filmu „John Wick”, jednak twórcy przenieśli ten styl do realiów XVI wieku. Zamiast nowoczesnych broni, widzowie zobaczą miecze, kusze i walki wręcz, które sprawiają, że każda scena akcji jest brutalna i surowa.

To właśnie ta unikalna mieszanka nowoczesnej dynamiki z historycznym anturażem przyciąga uwagę widzów. Serial nie unika przemocy, ale równocześnie stawia na emocje i ludzkie dramaty, co czyni go czymś więcej niż tylko historią o zemście.

Data premiery i dostępność na Netflixie

Cały sezon serialu „Nero” — czyli osiem odcinków — trafił dziś na platformę Netflix. Widzowie mogą obejrzeć wszystkie epizody od razu, bez czekania na kolejne tygodnie. To doskonała wiadomość dla fanów maratonów serialowych.

Premiera produkcji przyciągnęła uwagę także w Polsce, co potwierdza popularność tytułu w serwisie Netflix. Portal swiatseriali.interia.pl określił serial jako tak wciągający, że „Polacy dziś nie zasną”, co tylko podkreśla jego potencjał do zdobycia ogromnej widowni.

Zobacz także: „Bunkier miliarderów” podbija Netfliksa. Twórcy „Domu z papieru” wrócili z hitem