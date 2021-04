"BrzydUla": Supergwiazda dołącza do obsady serialu. Ta postać bardzo namiesza!

"BrzydUla" podbiła serca polskich widzów, a kiedy serial powrócił po latach z nowym sezonem, okazał się prawdziwym hitem. Fani wciąż z zaciekawieniem śledzą losy tytułowej Uli, Marka, oraz reszty bohaterów, którzy potrafią równie mocno trzymać w napięciu. Choć Julia Kamińska grająca Ulę Dobrzańską ostatnio zdradziła, że czekają nas jeszcze większe emocje, nikt nie spodziewał się, że nadejdą one tak szybko! Produkcja przygotowała dla widzów coś specjalnego, a na planie "BrzydUli" pojawił się Artur Chamski. W jaką rolę się wcieli? Tego widzowie dowiedzą się jeszcze przed wakacjami!

Nowa postać w "BrzydUli". Artur Chamski dołącza do obsady

Scenarzyści serialu "BrzydUla" robią wszystko, by dostarczyć widzom mocnych wrażeń, i jak widać z powodzeniem. Choć w życiu bohaterów "BrzydUli" już teraz dzieje się bardzo dużo, wygląda na to, że nie zabraknie miejsca, dla kogoś, kto namiesza jeszcze bardziej. Nowego bohatera - Alana - będziemy mogli poznać jeszcze przed wakacjami, a w jego postać wcieli się Artur Chamski, którego wielu może pamiętać z "Barw szczęścia", czy programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Co więcej, już teraz wiemy, czego możemy spodziewać się po serialowym Alanie...

Po tym jak barwny duet projektantów MiroSławo odprawi z kwitkiem Jaśka i Wojtka ze względu na pokrewność Bażanta ze znienawidzonym Pshemo, w F&D rozpocznie się rozpaczliwe poszukiwanie asystenta dla projektantów. I w tym momencie pojawi się Alan. Delikatny, nieśmiały, skromny i roztargniony. Krótko mówiąc: urocza gapa. Przekona się jednak, że urok to klucz do sukcesu. Podobnie jak jego duże niebieskie oczy, które zahipnotyzują niejednego - zdradziła produkcja serialu.

Wygląda na to, że Alan faktycznie namiesza w firmie F&D. Jakie konsekwencje będą miały jego czyny i czy widzowie pokochają jego postać? O tym przekonamy się już niedługo. Nowego bohatera i popisy aktorskie Artura Chamskiego zobaczymy już w 148 odcinku "BrzydUli".

Zobacz także: Julia Kamińska schudła kilkanaście kilogramów! Gwiazda "BrzydUli 2" zdradziła sekret swojej diety

Artur Chamski dołączył do obsady "BrzydUli". Produkcja zapewnia, ze postać Alana, w która wcielił się znany aktor, dostarczy widzom jeszcze większych emocji i sporo namiesza.

Kiedy "BrzydUla" wróciła na ekrany telewizorów, okazała się prawdziwym hitem. Czy kolejny bohater przyciągnie jeszcze większą ilość widzów?

Instagram

Perypetie tytułowej Uli i Marka nie przestają interesować fanów serialu, a wręcz przeciwnie! "BrzydUla" ma ich coraz więcej!