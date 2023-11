Wraca "Black Mirror"! Kultowy serial Netflixa, który dotychczas doczekał się 4 sezonów i jednego filmu, wraca już 5 czerwca! Co wydarzy się w 5. sezonie serialu?

Pomysłodawcy serialu Charlie Brooker i Annabel Jones przedstawią trzy zupełnie nowe historie z udziałem doskonałych aktorów, wśród których znajdują się: Anthony Mackie, Miley Cyrus, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenportoraz Ludi Lin. Szczegóły serialu nie są jeszcze znane, nie wiadomo, czy i tym razem produkcja będzie interaktywna, jak to było w przypadku "Black Mirror: Bandersnatch", kiedy to widzowie mogli wybrać kilka opcji zakończenia poszczególnych wątków i decydować za bohaterów, co w danym momencie mają zrobić. O tym, jaki będzie nowy sezon "Black Mirror", dowiemy się już w czerwcu!

A o czym opowiadały poprzednie sezony serialu?

O czym jest serial "Black Mirror"?

Czarne lustro to antologia nawiązująca do zbiorowego niepokoju, jaki odczuwamy względem współczesnego świata. Każdy odcinek opowiada inną wyrazistą i trzymającą w napięciu historię poruszającą temat współczesnej technoparanoi. Mimochodem technologia zmieniła wszystkie aspekty naszego życia. W każdym domu, na każdym biurku i w każdej dłoni można zobaczyć ekran plazmowy, monitor lub smartfon — czarne lustro odbijające codzienność XXI wieku. Za scenariusz i reżyserię serialu odpowiada Charlie Brooker, zaś jego producentami wykonawczymi są Charlie Brooker i Annabel Jones.

Zwiastun nowego sezonu:

Czekacie na nowy sezon "Black Mirror"?

Serial obejrzało miliony widzów na całym świecie

