Animacja „Tamte święta” dostępna na Netflix to poruszająca opowieść rozgrywająca się w fikcyjnym miasteczku Wellington-on-Sea. W przededniu świąt Bożego Narodzenia mieszkańcy stają w obliczu śnieżycy stulecia, która nie tylko paraliżuje przygotowania do świąt, ale także wywraca życie bohaterów do góry nogami. Twórcy skupili się na kilku równoległych historiach: dzieciakach marzących o spokojnych świętach, dorosłych próbujących poukładać życie po rozwodach, samotnych osobach i rodzinach udających normalność.

Dla wielu widzów „Tamte święta” stały się grudniową tradycją. Film daje poczucie ciepła i zrozumienia. Przypomina, co naprawdę liczy się w tym wyjątkowym okresie. To nie tylko rozrywka, ale emocjonalna podróż, do której warto wracać. To obowiązkowa propozycja na grudniowy wieczór, która zostanie z nami na dłużej.

„Tamte święta” to hit Netflixa, który wzrusza do łez

Akcja „Tamtych świąt” dzieje się w wyjątkowym, małym miasteczku Wellington-on-Sea. To miejsce niepozbawione rys, a bohaterowie mierzą się z osobistymi problemami, które święta tylko wyostrzają. Gdy nadchodzi śnieżyca stulecia, życie mieszkańców zmienia się diametralnie.

Film przedstawia kilka splecionych historii, a wśród nich chłopca, który przeprowadził się do nowego miejsca, dzieci tęskniące za „normalnymi” świętami, dorosłych nieumiejących poradzić sobie z emocjami. Wszystko to dzieje się w rytmie świątecznych przygotowań zakłóconych przez pogodowy kataklizm.

Film oparty jest na książkach Richarda Curtisa, znanego z takich dzieł jak „To właśnie miłość” czy „Notting Hill”, i został przekształcony w animowaną opowieść wspólnie z Peterem Souterem. Narracja nie ucieka od trudnych emocji, pokazując święta jako czas zarówno radości, jak i trudnych emocji.

Zawsze myślę, że święta są trochę jak szkło powiększające emocje. Jeśli czujesz się szczęśliwy i kochany, w święta poczujesz się jeszcze szczęśliwszy i bardziej kochany. Ale jeśli czujesz się samotny i niekochany, lupa zaczyna działać i powiększa oraz pogarsza te złe rzeczy - usłyszą widzowie na początku animacji 'Tamte święta'

Czy „Tamte święta” to bajka tylko dla dzieci?

Choć „Tamte święta” są animacją, zdecydowanie nie jest to film skierowany wyłącznie do dzieci. Bajka porusza trudne, uniwersalne tematy, z którymi identyfikują się również dorośli widzowie. Obserwujemy postacie zmagające się z samotnością, potrzebą akceptacji i bliskości.

Święta pokazane są nie jako idealne kadry z reklamy, ale jako czas, który konfrontuje nas z własnymi emocjami. Film nie idealizuje rzeczywistości, ale pokazuje ją taką, jaka jest, zachowując jednocześnie ciepło i nadzieję. Jeśli obejrzycie "Tamte święta" raz, z pewnością będziecie do nich wracać!

mat. prasowe plakat filmu "Tamte święta

Zobacz także: