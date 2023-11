Ten rok będzie przełomowy dla aktorów z serialu "Beverly Hills 90210"! Choć niedawno połączyło ich smutne doświadczenie, ponieważ pożegnali swojego przyjaciela Luke'a Perry'ego, najbliższe miesiące znów będą dla nich szczęśliwe. Aktorzy spotkają się na planie! Kiedy premiera nowego sezonu "Beverly Hills 90210"?

Reklama

Wraca "Beverly Hills 90210"!

"Beverly Hills 90210" to kultowy serial dla młodzieży, który emitowany był na początku lat 90. Przyciągnął przed telewizory miliony widzów na całym świecie i przyniósł wielką popularność aktorom, którzy grali w serialu. Produkcja dostała też kilka nominacji do Złotych Globów i Emmy, zgarnęła wiele prestiżowych nagród. Powstało kilka spin-offów, ale żaden nie osiągnął spektakularnego sukcesu. Czy tak będzie i tym razem? Producenci liczą na milionową widownię. Co wiadomo na temat kontynuacji "Beverly Hills 90210"?