Za to w finale: bunt Anny Marczak (Dorota Kolak)! W premierowych odcinkach seniorka spotka się w końcu z Malwiną (Joanna Gleń) i oznajmi dziewczynie, że nie zamierza wrócić do męża… A jej córka będzie w szoku.

- Wiesz, że zrobię wszystko dla twojego dobra, ale o to jedno mnie nie proś! Nie chcę wracać. Mam jeszcze w życiu trochę swoich planów... Wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć, prawda?

- Nie mamo, już nie mogę… Nie rób nam tego! Ten facet jest dla ciebie aż taki ważny?! - Wiem, że nie jestem dzieckiem, ale ja się nie przyzwyczaję do tej sytuacji.(...) Tyle lat byliście razem... jak papużki nierozłączki! Ojciec świata za tobą nie widzi! - Mnie samą to wszystko trochę zaskoczyło… - Zaskoczyło? Mam nadzieję, że to ty podejmujesz decyzję, a nie ten bubek! - Nie mów tak. To mój… mój mężczyzna. -No właśnie! A ja? Jak mam do niego mówić? Wujku?!