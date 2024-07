Co nowego będzie dziać się w "Barwach Szczęścia"? Mamy dla was zwiastun nowych odcinków, które będzie mogli obejrzeć na TVP 2 już w przyszłym tygodniu (16-20 stycznia). Piotr zostaje oskarżony o molestowanie (oskarżyła go obecna żona - w tej roli Ada Fijał). Marta nie wie czy ma mu pomóc i jeśli tak, to w jaki sposób. Angela rzuci szkołę - czy namówi do tego też Kajtka?

Reklama

Zobacz koniecznie zwiastun i dowiedz się więcej!

Zobacz też: Dla roli w "Barwach szczęścia" Patryk Pniewski musiał zrobić naprawdę dużo!​

Zobacz także

Reklama

Oglądacie "Barwy Szczęścia"? Zobaczcie nowy zwiastun! Czy Marta (Kasia Zielińska) pomoże Piotrowi?