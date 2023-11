Górka dogoni dziewczynę dopiero w parku. A wtedy ich rozmowa nie potoczy się miło…

- Wiesz, co teraz czuję? Zawód i rozczarowanie... Że zdradziłeś mamę, która była ze mną w Polsce i jak idiotka czekała na ciebie! Nie mieliście problemów. Udane z was było małżeństwo. A jak tylko wyjechałeś za granicę, to sobie zaszalałeś!

- To nie tak, Kasiu…

- A jak?! Siłą ktoś cię zmusił do romansu?! Wepchnął jej do łóżka?

- Wiedziałeś, że nikt się nigdy nie dowie, więc hulaj dusza, piekła nie ma! I gdybyś nie zmajstrował dzieciaka, nigdy bym nie odkryła, jakiego „cudownego” mam ojca!

- Przepraszam…

- Mamę powinieneś przeprosić!(…) I wiesz, co ci powiem? Brzydzę się tobą!

- Byłem młody, głupi... I pijany…

- Tylko nie zwalaj winy na alkohol! Miałeś żonę i dziecko! I obrączkę na palcu, żeby o tym pamiętać!