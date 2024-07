Mamy zwiastun "Barw Szczęścia" - odcinków 1623-1627, które zobaczymy od 20. do 24 marca w TVP 2. Co się wydarzy? Kajtek ma nową dziewczynę! Czy to miłość na całe życie? :) Artur przeżywa wypadek i zwierza się, że w chwili zdarzenia myślał o Marcie i to go utrzymało przy życiu. Ponadto, chce wypłacić rodzinom przyjaciół, którzy zginęli w wypadku, odszkodowania z własnych pieniędzy! Czy Marta wyciągnie go z poważnego kryzysu?

