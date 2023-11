Reklama

Anna Lucińska ciągle dzielnie walczy w show "Agent Gwiazdy" w TVN, tymczasem my zapytaliśmy ją o rolę w "Na dobre i na złe". W szpitalu w Leśnej Górze Ania występuje jako zawsze miła pielęgniarka Anna Styczeń. Jak rozwinie się jej wątek? Zobaczcie, co aktorka zdradziła przed naszą kamerą. Miała ważny apel do scenarzystów serialu ;) Posłuchajcie!

Anna Lucińska w serialu:

