Prace nad 11. sezonem "Przyjaciółek" już się zakończyły, a Anita Sokołowska wyjawiła największy sekret swojej bohaterki! Zuza Markiewicz jest mamą Grzesia, ale w rzeczywistości ma dwóch synów! O co chodzi?

fot. Instagram

Wszystko to zasługa dwóch najmłodszych aktorów, którzy wcielają się w postać Grzesia. Niemowlak nie zawsze jest w nastroju do grania - wtedy zastępuje go drugi. Inaczej sceny z udziałem serialowego Grzesia powstawałyby całe dnie, w oczekiwaniu na dobry humor maleńkiej gwiazdy.

Fani serialu już wiedzą, że Grześ nie jest synem Janka (Marek Bukowski). Partner Zuzy dowiedział się o tym przypadkiem i nigdy nie wybaczy jej kłamstwa! Czy to znaczy, że Zuza wychowa syna z Markiem (Radosław Pazura)?

W "Przyjaciółkach" Zuza została sama z Grzesiem.