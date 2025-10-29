Film „Dom pełen dynamitu” to najnowszy thriller polityczny Netfliksa, który w zaledwie 24 godziny od premiery na platformie zdobył pozycję najchętniej oglądanej produkcji. Reżyserka Kathryn Bigelow, znana m.in. z „The Hurt Locker. W pułapce wojny”, po ośmioletniej przerwie wraca z dziełem, które łączy napięcie politycznego thrillera z przerażającą wizją ataku nuklearnego na Chicago.

Główna bohaterka, grana przez Rebeccę Ferguson, ma tylko 18 minut, by wraz z innymi urzędnikami podjąć decyzję, jak zareagować na wystrzelenie rakiety nuklearnej w kierunku jednego z największych amerykańskich miast. Film nie tylko trzyma w napięciu, ale również przedstawia zaskakująco realistycznie działanie systemu obrony narodowej USA. Scenariusz, autorstwa Noah Oppenheima, powstał po konsultacjach z ekspertami wojskowymi i analitykami bezpieczeństwa.

„Dom pełen dynamitu” – Rebecca Ferguson i Kathryn Bigelow stworzyli świetny duet

Rebecca Ferguson, po sukcesach w „Diunie” i serii „Mission: Impossible”, debiutuje w filmie stworzonym dla Netfliksa. Jej rola w „Domu pełnym dynamitu” pokazuje pełnię aktorskich możliwości – od emocjonalnych zmagań po chłodną kalkulację w obliczu kryzysu narodowego.

Kathryn Bigelow wraca w wielkim stylu. To jej pierwszy film od czasu dramatu „Detroit”, który miał premierę osiem lat temu. Jej najnowszy projekt łączy precyzję, realizm i napięcie z dramatem człowieka podejmującego decyzje pod presją czasu i zagrożenia życia milionów obywateli. Dopełnieniem reżyserskiej wizji jest silna obsada: Idris Elba, Gabriel Basso, Anthony Ramos i Greta Lee.

„Dom pełen dynamitu” podbił Netfliksa

„Dom pełen dynamitu” miał swoją premierę kinową 3 października, a na platformie Netflix zadebiutował 24 października. Już pierwszego dnia po premierze film zdetronizował dotychczasowego lidera oglądalności, dokument „Idealna sąsiadka”, i wspiął się na szczyt rankingu najczęściej oglądanych tytułów.

Obok innych nowości, takich jak „KPop Demon Hunters”, to właśnie thriller Bigelow wywołał największe emocje i lawinę komentarzy. Intensywność narracji i realizm przedstawionych wydarzeń przykuwają uwagę widzów z całego świata.

„Dom pełen dynamitu” – Pentagon komentuje film Netfliksa

Zaskakującym echem premiery był komentarz Pentagonu. Jak ujawnił „Bloomberg”, Missile Defense Agency wydała wewnętrzną notatkę, w której stwierdzono, że film „przesadza dla celów dramaturgicznych”, ale jednocześnie trafnie pokazuje, że „odstraszanie może zawieść”.

Eksperci przyznają, że choć scenariusz przedstawia fikcyjne wydarzenia, to procesy decyzyjne i mechanizmy systemu obrony nuklearnej są przedstawione z dużą dokładnością. W rzeczywistości istnieją procedury kryzysowe, takie jak udział prezydenta w telekonferencjach i dostęp do „nuklearnej walizki”. Pentagon podkreśla jednak, że rzeczywisty system obrony przeciwrakietowej USA jest bardziej skuteczny niż ukazany w filmie.

