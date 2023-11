"Glow" to serial w duchu "girl power", który możecie oglądać na Netfliksie. Produkcja inspirowana jest popularnym programem nadawanym przez krótki czas w latach 80. Jeśli nie oglądaliście dwóch pierwszych sezonów "Glow", to musicie wiedzieć, że właśnie w tych czasach osadzona jest fikcyjna opowieść o bezrobotnej aktorce Ruth Wilder (Alison Brie), która nie mogąc zdobyć żadnej roli na castingach, w końcu rzuca się w kiczowaty świat kobiecego wrestlingu.

Nie jest jednak sama, bo towarzyszy jej 12 innych kobiet. Jej największą rywalką staje się dawna przyjaciółka Debbie Eagan (Bett Gilpin), która rzuciła telenowele dla macierzyństwa, ale szybko rozczarowała się swoim rodzinnym życiem. Co czeka bohaterki w 3. sezonie? Zobaczcie poniżej!

Wrestlerki z "Glow" podbijają Las Vegas

W 3. sezonie wrestlerki z Glow ruszają na podbój Las Vegas! Początkowo pełne nadziei na szybką karierę i sławę, przekonują się, że to miasto ciężkiej pracy. Mimo że zostają głównymi gwiazdami występów w hotelu i kasynie Fan-Tan, to jednak z każdym dniem czują się coraz gorzej. Nawet radosna Ruth zaczyna tracić pasję do występów, a Debbie zaczyna cierpieć z powodu poczucia winy wobec małego synka.

Co gorsze, z każdym występem bohaterki zaczynają mieć coraz większy problem z oddzieleniem rzeczywistości od sceny i coraz gorzej czują się same ze sobą - zarówno na ringu, jak i poza nim! Czy to początek końca ekipy z Glow?

3. sezon "Glow" już od 9 sierpnia na Netfliksie. Będziecie oglądać?

Ruth i Debbie z przyjaciółek stają się rywalkami

Wrestlerki czeka ciężka praca

