W 2 sezonie "Lepszej połowy" zobaczymy Olgę Bołądź i Cezarego Pazurę! Ta dwójka namiesza w życiu serialowych bohaterów

Pamiętacie perypetie Joli i Marka Nowakowskich, a także ich przyjaciół: Weroniki, Aleksa, Anny oraz Borysa? Stęskniliście się? To świetnie! Bo mamy dla was dobrą wiadomość. Rok po sukcesie pierwszego sezonu, już w styczniu serial „Lepsza połowa” wraca na ekrany telewizyjnej Dwójki.

Co wydarzy się w drugim sezonie serialu "Lepsza połowa"?

O niebywałej popularności serialu zdecydował doskonały pomysł, lekko i zabawnie napisany scenariusz oraz gwiazdorska obsada. Każdy z odcinków pierwszego sezonu oglądało średnio 1,56 miliona widzów! Dlatego specjalnie dla nas twórcy serialu pracowali nad drugim sezonem „Lepszej połowy”. I oto jest! W nowych odcinkach nie obejdzie się bez zaskakujących zwrotów akcji, niepohamowanych wybuchów emocji, gorących uczuć i wielu, wielu niespodzianek.

Mat.prasowe

Znów spotkamy się z małżeństwem – Markiem i Jolą (Artur Żmijewski i Iza Kuna). Marek będzie zazdrościł synowi, tęsknił za latami młodości i żałował niespełnionych marzeń, a Jola… będzie się martwić o męża. Para zainspiruje się wreszcie przykładem swojego syna Kamila (Ignacy Lis) i zacznie na nowo szukać miłości we wspólnym związku. Jak im wyjdą romantyczne randki po latach? Przekonamy się już wkrótce.

Mat.prasowe

Aleks (Tomasz Karolak), czuje, że już się wyszumiał i zechce założyć rodzinę. Zapragnie pełnego dzieci domu, spokoju i stabilizacji. Natomiast Weronika (Anna Dereszowska) w końcu poczuje się wolna – jej córka Julka (Katarzyna Gałązka) jest już dorosła, ma swoje życie, więc to najlepszy moment, aby teraz mama mogła zaszaleć. W przypływie euforii Weronika rzuca pracę, by rozpocząć nowe życie na własnych zasadach, co w efekcie doprowadzi ją do… frustracji.

Mat.prasowe

Do doborowej obsady serialu „Lepsza połowa” dołączą teraz nowe postacie. Olga Bołądź wcieli się w postać żywiołowej Renaty. Kobieta wejdzie przez okno w życie znanego już z pierwszej serii – bogatego, lecz bardzo samotnego i smutnego Borysa (Piotr Adamczyk). I nieźle w tym jego bezbarwnym życiu namiesza.

Mat.prasowe

Na ekranach pojawi się też Cezary Pazura. Jego postać – Mariusz – to brat znanego z pierwszego sezonu Zibiego (Wojciech Mecwaldowski), który wyleciał do Norwegii, zostawiając w domu Anię (Weronika Książkiewicz) z synkiem Antosiem. Po wyjeździe Zibiego Ania czuła się samotna i przytłoczona obowiązkami. Mariusz niepostrzeżenie zajmie u jej boku miejsce swojego brata. Co z tego wyniknie? Przekonamy się już wkrótce.

W serialu zobaczymy jeszcze wielu innych znanych i lubianych aktorów: Adama Nowaka, Bartosza Obuchowicza, Bartłomieja Firleta, Elżbietę Jarosik, Maję Maj, Grzegorza Warchoła, Marcina Hycnara, Mariusza Drężka i Karinę Woźniak.

Na drugi sezon „Lepszej połowy” złożyło się szesnaście 25-minutowych odcinków. Serial zrealizowany został według pomysłu Krzysztofa Landsberga i Rafała Kolikowa. Autorami scenariusza są Marcin Baczyński i Mariusz Kuczewski, zaś reżyserami drugiego sezonu: Artur Żmijewski i Kristoffer Rus.

Emisja dwóch pierwszych odcinków drugiego sezonu „Lepszej połowy” – 3 stycznia (godzina 16.10 i 16.35) na antenie TVP2.

Materiał powstał z udziałem TVP