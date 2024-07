4 z 5

Witaj Święty Mikołaju

Clark Griswold chce dla swojej rodziny zorganizować idealne Boże Narodzenie. Przeszkadza mu w tym nieustannie prześladujący go pech, czyli popisowa komedia z udziałem Chevy Chase'a. Ten Mikołaj zepsuje wszystko co się da i jeszcze więcej, a potem mimo wymalowanego na twarzy entuzjazmu do świat się zniechęci, by ostatecznie uznać, że Święta są fajne. Dla koneserów gatunku.