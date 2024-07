Zmiana klimatu i wysokości, ekspozycja na słońce, długie i męczące podróże samochodem lub samolotem, zatrucia pokarmowe, słona morska woda – to zjawiska, z którymi nasze dzieci nie mają do czynienia codziennie. Nic dziwnego więc, że rodzinne podróże obfitują w niespodziewane zwroty akcji. Wiadomo, że nie da się przygotować na każdą okoliczność, ale można chociaż zminimalizować ryzyko przykrych niespodzianek. Wtedy wspólne wojaże będą przyjemnym i ciekawym doświadczeniem, zarówno dla małych, jak i dużych podróżników. Jak to zrobić?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że odporność wzrasta wraz z wiekiem (ale tylko do pewnego momentu – w wieku 15-18 lat jest w pełni ukształtowana, potem ulega osłabieniu u ludzi starszych)*. Dzieci nie zawsze potrafią więc dotrzymać kroku dorosłym. Podczas wyjazdów należy brać pod uwagę ich możliwości i na bieżąco sprawdzać, jak się czują i w jakiej są formie. Zaplanujmy więcej przerw i przystanków oraz odpuśćmy sobie bardzo forsujące i wymagające dużego wysiłku aktywności. Postarajmy się też unikać stresujących sytuacji i sprawmy, aby nasze pociechy czuły się w podróży jak najbardziej komfortowo.

A co, jeśli pomimo naszych starań ich samopoczucie się pogorszy lub pojawi się gorączka albo ból? Warto mieć wtedy pod ręką wygodne w użyciu preparaty, np. Apap Junior. To lek na gorączkę i ból dla dzieci w wieku 4 lat (ważących przynajmniej 17 kg). Ma wygodną formę granulek, która sprawdzi się w podróży - granulki przyjmuje się bezpośrednio do ust (na język) i połyka. Łatwo rozpuszczają się w ustach, więc nie trzeba popijać ich wodą. Ułatwi to przyjmowanie leku dzieciom, które nie lubią lub jeszcze nie potrafią stosować tabletek i kapsułek albo nie chcą przyjmować dużych ilości leków w płynnej formie. Granulki mają truskawkowo-waniliowy smak.

Apap Junior dostępny jest w niewielkich saszetkach umieszczonych w małym i lekkim opakowaniu, które spokojnie zmieści się do podręcznej torby rodzica. Nie podrażnia błony śluzowej żołądka. Powinien być przyjmowany na czczo i nie częściej niż co 4 godziny.

Podczas podróży z dziećmi sięgajmy po wygodne w podaniu rozwiązania. Zamiast niepotrzebnie się stresować, cieszmy się wycieczką!

Informacje o leku

Apap Junior, 250 mg, granulat w saszetce. Jedna saszetka zawiera 250 mg paracetamolu (Paracetamolum). Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie łagodnego do umiarkowanego bólu oraz gorączki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby (skala Childa i Pugha > 9). Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

*Jak wiek wpływa na odporność? - Poradnik Apteki Gemini

