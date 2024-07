Objawy zapalenia dwunastnicy i żołądka to zwykle gniotący, kurczowy lub piekący ból w okolicy nadbrzusza. Zapalenie dwunastnicy może mieć przewlekły lub ostry stan.

Reklama

Objawy zapalania dwunastnicy i żołądka

Do odczuwalnych objawów zapalenia dwunastnicy i żołądka należy ból w okolicy nadbrzusza o gniotącym, kurczowym lub piekącym charakterze. Bólowi zwykle towarzyszą nudności, gorączka, wymioty, biegunka i ogólne osłabienie. Do typowych objawów zapalenia dwunastnicy i żołądka należą także: zgaga, zaparcia i niestrawności. Stany zapalne żołądka i dwunastnicy mogą niekiedy przyjmować postać krwotoczną. Temu typowi zapalenia sprzyja zażywanie leków (np. salicylanów) oraz nadużywanie alkoholu. Przy krwotocznym zapaleniu żołądka i dwunastnicy w błonach śluzowych tych narządów powstają liczne ubytki, z których sączy się krew. Objawy, jakie towarzyszą krwotocznemu zapaleniu żołądka to fusowate wymioty, niedokrwistość, przyspieszone tętno, smołowate stolce i spadek ciśnienia.