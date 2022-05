Nowatorski zabieg 4D endolifting powiek wykonywany laserem FOTONA da spektakularne efekty liftingujące!

Fotona Dynamis SP to urządzenie, które spłyca zmarszczki, liftinguje skórę, modeluje owal twarzy, usuwa przebarwienia, trądzik, niechciane włoski i rumień… i do tego jest bezpieczny dla wszystkich typów cery. Warto przyjrzeć się mu bliżej! Fotona Dynamis SP: nowy wymiar piękna Fotona Dynamis SP to najpotężniejsza kombinacja lasera Nd:YAG z Er:YAG na rynku. Połączenie tych długości fal w jednym urządzeniu daje możliwość zastosowania go w przypadku wielu problemów dermatologicznych i, co ważne, przy zapewnieniu znakomitych wyników klinicznych i maksymalnym ograniczeniu komplikacji oraz skróceniu czasu rekonwalescencji. Oprócz celów upiększających, Fotonę Dynamis SP można też wykorzystywać do delikatnych procedur chirurgicznych, takich jak usuwanie zmian powierzchniowych, brodawczaków i keratoz, a także do usuwania blizn i blizenek potrądzikowych. Co więcej, potrafi też leczyć… chrapanie, a także grzybice skóry i paznokci. Zaawansowana technologia Urządzenie Fotona pozwala na przeprowadzenie wielostopniowych, wielowymiarowych zabiegów w czasie jednej sesji. Dzięki temu uzyskać można efekt kurczenia się kolagenu na całej grubości tkanki - Fotona jako jedyny system ma tryb endoliftingu, który pozwala pracować od wewnątrz jamy ustnej i od wewnętrznej powierzchni powiek! Dzięki temu efekty ujędrnienia i zwiększenia objętości są trwałe. Bez stosowania wypełniaczy! Dla kogo zabieg? Laserowe odmładzanie frakcyjne Fotona jest dedykowane w pierwszej kolejności tym, którzy chcą pozbyć się zmarszczek i spektakularnie odmłodnieć, wykonać lifting skóry, usunąć blizny pooperacyjne czy potrądzikowe, rozstępy, przebarwienia, a także zniszczenia wywołane nadmierną ekspozycją na słońce. Zabieg dedykowany jest wszystkim, którzy szybko i mało...